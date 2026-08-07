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Resumen

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Fotografía de archivo del Congreso de Argentina. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía de archivo del Congreso de Argentina. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este viernes y trasladó a la Cámara de Diputados para su discusión un proyecto legislativo sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei, pero retiró en el último momento el capítulo referido al uso de tierras quemadas por incendios.

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