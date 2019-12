Guadalajara.- Un viaje a Venezuela para grabar uno de sus videos cambió la forma en la que se expresa en redes sociales Luisito Comunica, el youtuber más seguido de México, ya que se dio cuenta de que en Internet “tienes que ser muy cuidadoso en lo que dices y en cómo lo dices”.

“Cuando te vuelves en una persona conocida no puedes estar opinando tan libremente del tema que quieras. Aprendes que mucha gente te está escuchando o te toma como referencia”, reflexionó el youtuber en una entrevista con Efe durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en el oeste de México.

Con 28 millones de suscriptores en YouTube y 16 millones en Instagram, Luis Arturo Villar (Puebla, 1991), conocido por relatar en video y con mucho desparpajo sus viajes en el mundo, rehúsa opinar públicamente sobre política, religión o incluso fútbol.

“He aprendido que si no te pidieron tu opinión mejor ni la des”, dijo entre risas el mexicano, quien confesó que evita entrar muy seguido en Twitter para no caer en la tentación de participar en algún debate: “¿Para qué me meto yo aquí derechito a esta alberca (piscina) de gente enojada?”.

De esto se dio especialmente cuenta en el 2017, cuando decidió que uno de sus viajes fuera a Venezuela para experimentar “el hecho de que un tipo completamente normal agarrara su camarita y se fuera allá a ver lo que estaba pasando”.

“Me hizo cambiar mucho mi manera de pensar. Lo que estás diciendo en Internet se va a hacer muy viral. Tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices y cómo lo dices”, concluyó Luisito Comunica al darse cuenta de que tenía muchos seguidores venezolanos pendientes de lo que iba a decir sobre su país.

El 17 de junio de ese año, Luisito Comunica publicó un video que cosechó más de 23 millones de reproducciones en el que relataba el asalto que acababa de sufrir en el centro de Caracas y en el que le robaron la cartera y el celular.

“A pesar de que considero que me pudiera haber pasado en cualquier otro lado y no tuvo nada de malo, siento que para los medios y la opinión de la gente significó bastante”, expresó el youtuber, quien lamentó que se usara su video para estigmatizar la situación en Venezuela.

ASÍ NACIÓ LUISITO COMUNICA

“No puedo decir que siempre me ha gustado viajar”, avisó Luisito Comunica al hablar de los orígenes de su trabajo. Todo comenzó a los 23 años cuando, recién mudado al “monstruo” que es Ciudad de México, comenzó a grabar la serie “Provinciano en la ciudad” y a la gente le “daba mucha risa” verlo impresionado por el ritmo de vida capitalino.

A medida que adquiría popularidad, le ofrecían viajes en el extranjero y como no quería dejar su canal de YouTube optó por grabarse en sus aventuras hasta que los viajes se convirtieron en protagonistas.

“En vez de viajar y grabarme, empecé a viajar para grabarme”, relató.

¿La clave de su éxito? Luisito Comunica lo tiene claro: “Lo que he hecho se debe sobre todo a la constancia. Todo lo que he logrado ha sido pasito a pasito. Siempre he estado presente, aunque no puedo decir hasta cuánto tiempo más puedo estar presente”, expresó.

De momento, parece que seguirá dando pasos y por eso acaba de publicar el libro "Lugares asombrosos", en el que recoge los sitios que más le han impactado en sus viajes, como Fukushima (Japón), Chernóbil (Ucrania), Varanasi (India) o el castillo de Drácula, en Bran (Rumanía).

Luisito Comunica, quien admitió que en sus vídeos exagera su forma de hablar, reveló que le fascinan los lugares con misticismos, aunque no cree en ello, y que el sitio que más le ha aterrado es el campo de concentración de Sachsenhausen, en Berlín.

“Lo que quiero transmitir es que el lector se sienta muy fascinado de vivir en este mundo por lo hermoso que es y a la vez que se sienta aterrorizado por compartir territorio con gente tan fea (malvada)”, sentenció.

Fuente: EFE