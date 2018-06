"¡Viva Corea!": México celebra frente a la embajada de Corea del Sur.

Ciudad de México. De dar puñetazos a las mesas, gritos enardecidos y llanto, decenas de mexicanos que veían horrorizados en un bar céntrico de México cómo perdía la selección frente a Suecia, pasaron en cuestión de segundos a los saltos y abrazos al grito de: "Corea", "¡Corea!", "¡Corea!".

Es que México, que sumaba dos victorias electrizantes ante alemanes y surcoreanos y tenía casi el pase asegurado, cayó 3-0 ante Suecia este miércoles en Ekaterimburgo.



Se percibía el desastre y los ánimos se desinflaban. En las calles no había movimiento alguno.



MEXICANOS CELEBRAN FRENTE A LA EMBAJADA DE COREA DEL SUR

Pero en al instante todo cambió: el Tri terminó pasando a octavos del Mundial-2018 casi de milagro, como segundo del Grupo F, gracias a la victoria increíble por 2-0 de Corea del Sur sobre el campeón mundial Alemania, eliminado de Rusia-2018.



"Dependimos de Corea, salió bien al final", comentó Agustín Casasola, un abogado de 31 años, alzando su vaso de cerveza. A pocos metros, Cecilia González, una estudiante de 22 años, celebraba con tequila.



Los partidos se transmitían al mismo tiempo, en las mismas y gigantescas pantallas.



"Pasé del llanto a la risa, tenemos que celebrar que vamos a octavos de final. Gracias a Corea! Gracias, gracias, ni siquiera sé bien exactamente dónde queda", dijo vestida con la camisa azteca y rodeada por un grupo de amigas.



Video: El embajador de Corea del Sur en México es ovacionado por la afición mexicana tras darle el pase a octavos a la selección mexicana. pic.twitter.com/Xl6ulTKrp1 — Imágenes Históricas (@HistoriaEnFotos) 27 de junio de 2018

El agradecimiento era tan grande que incluso, tras el partido varios aficionados fueron a celebrar frente a la embajada de Corea del Sur, al grito de: "¡coreano, hermano, ya eres mexicano!"



Así la embajada de nuestra HERMANA República de Corea 🇰🇷🇰🇷 en estos momentos pic.twitter.com/rXUObosCx2 — Los Supercívicos (@supercivicosmx) 27 de junio de 2018

"Corea, hermana, ya eres mexicana". Hinchas mexicanos en la embajada de Corea en México. Gracias al amigo Marcelo Assaf, que vive en DF y me pasó el vídeo pic.twitter.com/lAP3BN52hS — Diego Borinsky (@diegoborinsky) 27 de junio de 2018

- "México me decepcionó" -



El minuto a minuto del partido dejó a los presentes sin aliento. Muchos no se lo esperaban. Ya con su destino prácticamente sentenciado en Ekaterimburgo, los hinchas del Tri rezaban para que los surcoreanos triunfaran o al menos aguantaran el empate que les permitía pasar a la segunda ronda.



"México me decepcionó mucho. Tenía expectativas muy altas, los antecedentes de los otros partidos me ayudaron a tener expectativas muy altas y no jugó como yo hubiera pensado", declaró Cecilia Jiménez, una estudiante de 20 años.



"Todos creíamos que teníamos el partido ganado o tal vez empatado, pero nunca creímos este resultado", apuntó a su lado, enarbolada con la bandera mexicana, Carolina Saulí, de la misma edad.



"Jugó muy mal México, muy muy mal. Lo bueno es que los coreanos nos hicieron el favor", celebró Alan González, un abogado de 29 años.



Los suecos se impusieron con tantos de Ludwig Augustinsson (50), Andreas Granqvist de penal (62) y Edson Álvarez en contra (74), y terminaron quedándose con el liderato de la llave, que les pone en el horizonte de octavos al segundo del Grupo E (Brasil, Suiza o Serbia, se define este miércoles por la noche), mientras los mexicanos jugarán contra el campeón de esa zona.



Ahora muchos mexicanos rezan para que los suerte los siga acompañando. Será en unas horas cuando se conozca el rival de México para la siguiente fase.



"Nos ha ido bien hasta ahora, sacar al campeón del mundo (ndlr: Alemania) no es nada sencillo. Esperemos ahora que nos toque con los suizos y no los brasileños para poder seguir avanzando, para poder seguir soñando de que podemos llegar más lejos", opinó Luis Padilla, de 29 años, propietario de una cafetería no lejos de allí.



"Es un país que deja todo por el fútbol. El fútbol nos cambia todo y sobre todo, nos dicta el ánimo", remató.



Fuente: AFP