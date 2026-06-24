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Resumen

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que es “muy difícil” que la derecha “se inserte” en la presidencia del país norteamericano, pero llamó a prestar atención a lo que “ocurre” en otros lugares como Colombia, después de que el candidato izquierdista, Iván Cepeda, reconociera su derrota ante Abelardo de la Espriella.

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