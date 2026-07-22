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Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac. Foto: Estado de Morelos
Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac. Foto: Estado de Morelos
Por Agencia EFE

Las autoridades del estado mexicano de Morelos (centro) confirmaron este miércoles el fallecimiento del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien horas antes sufrió un ataque armado en su oficina.

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