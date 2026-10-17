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Resumen

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Una persona sostiene carteles durante una manifestación este sábado en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Una persona sostiene carteles durante una manifestación este sábado en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Por Agencia EFE

Activistas convocados por más de 25 organizaciones ambientalistas protestaron este sábado para denunciar daños ambientales de Petróleos Mexicanos (Pemex), rechazar los estudios sobre extracción de gas mediante fracturación hidráulica o ‘fracking’ y cuestionar el respaldo financiero del Gobierno a la petrolera estatal.

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