Activistas convocados por más de 25 organizaciones ambientalistas protestaron este sábado para denunciar daños ambientales de Petróleos Mexicanos (Pemex), rechazar los estudios sobre extracción de gas mediante fracturación hidráulica o ‘fracking’ y cuestionar el respaldo financiero del Gobierno a la petrolera estatal.

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“Queremos futuro, no hidrocarburos” , se escuchó ante una “contragalería” fotográfica de incendios, quemadores de gas y derrames petroleros, concebida en la Secretaría de Energía por los ambientalistas para cuestionar la soberanía energética oficial, quienes marcharon de este sitio a la torre ejecutiva de Pemex.

“Ninguna soberanía energética vale más que el agua, más que la vida de las personas, más que la tierra” , proclamó Sacni Acosta, de Deuda por Clima y Legaia, ante fotografías de autores independientes y participantes de la ‘Marcha por la vida y contra Pemex’.

Acosta denunció que las comunidades afectadas por un incendio de unos 150 días en Veracruz “no han recibido reparaciones integrales”.

Se refirió al pozo Krem-1, en Las Choapas, en el oriental estado de Veracruz, incendiado desde marzo hasta el 2 de agosto, cuando Pemex anunció su cierre.

La empresa estatal prometió reparaciones y el ayuntamiento local confirmó el inicio de pagos el 24 de septiembre.

También recordaron el derrame en el Golfo de México, caso en el que Pemex reconoció una fuga en un oleoducto y separó de sus cargos a tres funcionarios.

La Red Corredor Arrecifal documentó hidrocarburos en 113 sitios de un tramo costero de 1.168 kilómetros entre Tabasco y Tamaulipas, mientras manifestantes caminaban sobre las principales avenidas de la capital mexicana con carteles que acusaban casi 1.500 derrames y fugas.

Desde el noreste, Karina Villalba, de Noreste Sin Fracking, rechazó que Coahuila y Nuevo León sean una “zona de sacrificio”.

“El noreste durante décadas ha sostenido el desarrollo industrial y energético del país. A cambio, nuestras comunidades han cargado con la contaminación, los daños a la salud y la disputa por el agua ”, sostuvo.

Emanuel Cruz Solano, de Hackers por Nuestro Futuro, pidió un cambio de política frente a la crisis climática.

“No podemos permitir que lo intenten llamar como fracking sustentable, porque eso no existe” , exclamó.

Además, Cruz Solano consideró necesario “crear un verdadero movimiento ambiental que pueda hacer una oposición a este gobierno y a esta deuda corrupta de Pemex”.

La protesta ocurre 10 días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara estudios para extraer gas no convencional, particularmente en Coahuila, y reducir la dependencia de Estados Unidos, origen del 75 % del gas consumido en México.

Un comité científico recomendó limitar los estudios a las cuencas Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, entre los estados de Coahuila y Nuevo León (noreste), excluir Tampico-Misantla, en el centro-oriente, utilizar agua salada y reciclar al menos el 75 % del líquido empleado.

“Las decisiones sobre nuestros territorios no pueden tomarse desde Palacio Nacional ni en comités que excluyen a quien los habita” , advirtió Villalba.

Pemex reportó una deuda financiera de 77.500 millones de dólares en junio, un 9,1 % menor que al cierre de 2025, aunque las críticas por su respaldo financiero persisten tras afirmar que podría sostenerse para 2027 y, en cambio, el próximo presupuesto contempla nuevas transferencias federales para pagar sus deudas.