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Resumen

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Claudia Sheinbaum informa que no hay daños tras terremoto de 7,4 grados en sur de México. (Foto: EFE)
Claudia Sheinbaum informa que no hay daños tras terremoto de 7,4 grados en sur de México. (Foto: EFE)
/ Juan Manuel Blanco
Por Agencia EFE

Un total de 137 réplicas se registraron en las ocho horas siguientes al terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este viernes la costa de Chiapas, que no dejó víctimas ni daños, y que se sintió en estados del sur de México y en países de Centroamérica.

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