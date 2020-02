Mientras México intenta recuperarse del estremecimiento que causó el secuestro y asesinato de Fátima, una niña de 7 años que desapareció el 11 de febrero, las críticas se han centrado en las autoridades, a quienes acusan de actuar de forma tardía en el caso.

Según la propia jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entre la desaparición de Fátima y la activación de la alerta Amber junto al protocolo de búsqueda pasaron 15 horas.

La alerta Amber es un mecanismo creado en Estados Unidos en 1996 e implementado en México desde el 2012 que avisa a las autoridades, medios de comunicación y agencias de transporte tras recibir el reporte del posible secuestro de un menor.

Durante los 24 años que lleva vigente este programa en Estados Unidos, se ha demostrado que mientras más rápido se active la alarma, más posibilidades hay de rescatar en buen estado a la víctima.

A continuación, conozca cuatro casos en los que menores secuestrados pudieron ser rescatados a tiempo gracias a la alerta Amber.

Cuidando a un niño secuestrado

En abril del 2015, la hermana de John Tuong, un ciudadano de Renton, en Washington, le pidió que cuidara al hijo de su novio hasta el día siguiente mientras ellos tenían una cita.

John y su esposa accedieron a cuidar a Ronnie, de 2 años, hasta la mañana siguiente cuando su hermana prometió recogerlo.

Grande fue la sorpresa de John al descubrir, mientras desayunaba y revisaba el Facebook, una alerta Amber con la imagen de Ronnie. El niño había sido secuestrado junto a su madre, la noche previa, en la ciudad de Des Moines, a 19 kilómetros de distancia.

John Tuong en declaraciones al canal de TV Komo 4, luego de que reportara que Ronnie, de 2 años, estaba en su casa. El niño había sido secuestrado una noche antes por la hermana de Tuong.

De inmediato, el hombre llamó a la policía. Los agentes, al llegar, detallaron a Tuong que Ronnie había sido secuestrado por su abuela, identificada como Vien Nguyen (65 años), y una cómplice, que terminaría siendo la hermana de John.

Nguyen y su cómplice habían utilizado un teaser para inmovilizar a la madre de Ronnie, secuestraron a ambos y dejaron a la mujer atada en una casa ubicada en la ciudad de Fife.

La madre de Ronnie logró escapar tras unas horas, contactó a la policía y activaron la alerta Amber. Menos de 12 horas después, el bebé estaba a salvo.

“Es, probablemente, la cosa más loca que jamás haya escuchado”, dijo Tuong a la estación de TV local Komo 4. “Es como si lo hubieran sacado de una película”.

Raptada mientras dormía

Eran las 11:30 p.m. del 21 de febrero del 2015 cuando Kloe Rose Donohoo, de 6 años, desapareció de su casa en Corpus Christi, Texas. De inmediato, se emitió una alerta Amber a nivel nacional.

Junto a la alerta se reportaba a Edward Carlin (23), un amigo cercano a la familia de la niña, como el principal sospechoso y su camioneta Dodge Caravan 1998 de color blanco como el vehículo utilizado.

Kloe Rose Donohoo, de 6 años, desapareció de su casa en Corpus Christi, Texas, cerca de la medianoche del 21 de febrero del 2015.

La policía indicó también que Carlin sufría de un desorden psicológico que ponía a Kloe en grave peligro.

Cerca de una hora después, la policía local recibió la llamada del trabajador de un grifo que aseguraba haber visto a la niña, al secuestrador y la camioneta en su estación. El testimonio permitió que un policía de carreteras detuviera el vehículo a casi 500 km de la casa de la niña, arrestara a Carlin y devolviera a Kloe a salvo con su familia.

Pelea y fuga

Una discusión entre David Lee Fuller (39) y su pareja terminó cuando el sujeto subió a su hija y su hijastra, de 8 y 3 años, en su camioneta Chrysler Sebring negra del 2006 y huyó sin rumbo conocido.

El secuestro se produjo el 14 de noviembre del 2016 a las 10:15 p.m. en una tienda Circle K de la ciudad de Tempe, Arizona.

De inmediato, y bajo la sospecha de que Jazmyn y Chandra -las menores secuestradas- estaban en peligro, la madre acudió a la policía local y emitieron una alerta Amber.

El boletín fue visto por alguien que conocía a Fuller y brindó información sobre su paradero. A las 8:54 a.m. del 15 de noviembre las autoridades encontraron a las niñas en una propiedad del hombre, quien fue arrestado y acusado de secuestro.

David Lee Fuller fue acusado de secuestrar a su hija y a su hijastra tras una pelea con su pareja.

Heroína en su tiempo libre

Courtney Best aprovechaba el receso que tenía en la pequeña pizzería de Corpus Christi, Texas, donde trabajaba para fumar un cigarrillo.

Era el 13 de julio del 2015 y Best revisaba su celular cuando de repente recibió una alerta Amber, levantó la mirada y vio la camioneta Dodge Avenger blanca del 2009 reportada como sospechosa de secuestrar a Nicholas Gomez (7) estacionada frente a ella.

“Vi el auto blanco estacionando mientras sacaba mi celular para revisarlo, porque no podemos verlo en el trabajo. De repente, entró la alerta Amber sobre una Dodge Avenger blanca. Y yo estaba como: ‘No, no puede ser él’”, contó Best al canal local Kris 6 News.

Courtney Best, de 26 años, reportó la camioneta que apareció en una alerta Amber, permitiendo que rescaten a Nicholas, de 7 años.

La joven de 26 años subió a su vehículo y condujo cerca de la camioneta sospechosa para verificar el número de las placas. De inmediato dio aviso a la policía, mientras la víctima y el secuestrador volvían al vehículo.

Entonces Best decidió seguir a la camioneta hasta la calle South Staples, donde la policía pudo rescatar a Nicholas y detener a Channing Eloy Galbraith, pareja de la madre de la víctima.

La policía pudo rescatar a Nicholas y detener a Channing Eloy Galbraith, pareja de la madre de la víctima.