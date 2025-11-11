Personal forense y policía investigadora realizan trabajo de campo tras un ataque armado en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 6 de marzo de 2024. (ULISES RUIZ / AFP)
/ ULISES RUIZ
Agencia AFP
México: Asesinan a dos mujeres policías de tránsito en estado de Jalisco
Dos policías de tránsito fueron asesinadas a tiros en el estado mexicano de (oeste) tras intentar inspeccionar un vehículo, informaron este martes autoridades locales.

Los cuerpos de ambas agentes fueron hallados en la caja de una camioneta policial con disparos de arma de fuego en la cabeza, reportó la Fiscalía estatal.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Homicidios en México caen un 37 % en primeros trece meses de Sheinbaum, dice el Gobierno

Según las primeras investigaciones, las oficiales de la Policía Vial de Jalisco realizaban un patrullaje en el municipio de El Salto y detuvieron a un vehículo con vidrios polarizados.

A continuación, hombres a bordo de otro automóvil llegaron al sitio. “Someten a las oficiales, las suben a la camioneta y las llevan al punto donde las encontraron sin vida”, detalló el fiscal estatal Salvador González.

El municipio de El Salto forma parte del área metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco. La ciudad albergará cuatro partidos del Mundial de 2026 organizado por Canadá, Estados Unidos y México.

El estado de Jalisco, donde opera el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, es el distrito con mayor número de desaparecidos en México, más de 15.900 de los 127.000 que registra el país.

La mayoría de estos casos se acumulan desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo antidrogas con participación militar.

Cientos de personas protestaron y exigieron justicia el domingo 2 de noviembre por el asesinato de un alcalde la noche anterior durante un evento público en Michoacán, un estado en el oeste de México golpeado por el narcotráfico. (AFP)
