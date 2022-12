El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo este viernes que la suspensión de las garantías individuales en el Perú significa que en los hechos hay un estado de sitio, con militares y soldados que impiden que la gente se pueda manifestar contra la detención del expresidente Pedro Castillo.

Sobre la situación política en el Perú “ya hemos fijado nuestra postura, firmamos un documento con el presidente de Colombia, Argentina, Bolivia, expresando que debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia, y que no debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse al pueblo y que hay que garantizar las libertades. En este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos un estado de sitio, con militares y soldados que impiden que puedan manifestarse quienes están inconformes por la detención del presidente y por la forma en que actuó el Congreso”, manifestó AMLO en su programa diario.

El presidente de México también criticó la cobertura de los medios de comunicación de su país sobre la crisis en el Perú. “Sería bueno que se conozca, porque los medios conservadores no informan, es increíble el nivel de sectarismo, lo tendencioso de los medios de información en México y en el mundo. Hay excepciones horosas. Ahora es cuando más valor tiene el periodismo libre, independiente, pero casi no hay. En México los medios de comunicación no están informado sobre el Perú. Desde el principio la información era tendenciosa, sin análisis, sin contexto, muy lamentable”.

El presidente reiteró su postura sobre la crisis en Perú: deben garantizarse las libertades y la democracia.



Condenó que el nuevo Gobierno declarara Estado de Emergencia. "Es un estado de sitio".



De nuevo, cuestionó a los medios "por no informar" lo que está sucediendo allá. pic.twitter.com/KqkOPjdxLM — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 16, 2022

El pasado jueves, el nuevo Gobierno de la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en el Perú y sacó a las Fuerzas Armadas para ayudar a la policía a retomar el orden en varias regiones del país, donde hay protestas, bloqueo de carreteras, aeropuertos y quema de edificios públicos.

AMLO también calificó como “un acto de prepotencia” el que la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, haya visitado el Palacio de Gobierno del Perú para entrevistarse con la presidenta Dina Boluarte.

“Estaba viendo una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en el Perú. Independientemente de que pueda ir una embajadora a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia el no cuidar las formas, de no actuar con respeto?”, dijo AMLO.