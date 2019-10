La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmpan, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, generó pánico en Culiacán debido a los intensos tiroteos registrados entre el cártel de Sinaloa y las fuerzas del orden de México. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el peligro que se vivió en la localidad y dieron muestra del equipamiento de este grupo criminal.

Mientras ocurrían los enfrentamientos, la población de Culiacán permaneció resguardada en sus lugares de trabajo y en sus casas. Además, la actividad comercial se paralizó por horas debido a los tiroteos. Varios autobuses fueron quemados con la finalidad de parar el tránsito.

La detención de Ovidio Guzmán hizo que las células del cártel de Sinaloa desataran tal ola de violencia que provocó de inmediato los rumores de que las autoridades lo habrían liberado para evitar represalias contra la población.

Sin embargo, una singular imagen llamó poderosamente la atención en Culiacán. Dos sicarios fueron vistos encima de la tolva de una camioneta blanca con un poderosa ametralladora Browning M2.

Según informa el medio Infobae, la ametralladora fue diseñada al término de la Primera Guerra Mundial por John Browning. La idea de la creación de esta arma fue para equilibrar la fuerza de sus aliados de Inglaterra y Francia.

Posteriormente a su creación, la compañía Colt se hizo cargo de su perfeccionamiento y fabricación masiva en los años 30. A pesar de los cambios, su nombre se mantuvo y su debut fue en la Segunda Guerra Mundial.

Además, la ametralladora Browning M2 ha sido utilizada en la guerra de Vietnam, Corea, Malvinas, Irak, Afganistán, entre otras.

Ola de violencia desatada en Culiacán este jueves. (Foto: AFP) STR | AFP

Este armamento es conocido como “la madre de todas las ametralladoras” y se encuentra también en poder de los narcotraficantes mexicanos. La Browning M2 pesa casi 40 kilos y mide cerca de dos metros. Tiene un alcance efectivo y puede disparar 550 proyectiles por minuto.

Según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, entre enero y agosto de este año el noroccidental estado de Sinaloa registró 577 muertos, un 22,8 % menos si se compara con los 747 homicidios dolosos del mismo periodo del año pasado.

¿Qué dijo AMLO sobre la liberación?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el viernes que respaldó la decisión de su gabinete de seguridad de liberar en la víspera a un hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán que fue detenido y posteriormente liberado por fuerzas de seguridad en el norte del país.

El mandatario dijo que Ovidio Guzmán, uno de los hijos del famoso capo que está cumpliendo una larga sentencia en una prisión de Estados Unidos, tenía una orden de aprehensión provisional con fines de extradición, que fue dictada por un juez federal, pero declinó responder si sería a Estados Unidos.

Varias familias se encuentran en medio de las balaceras ocurridas en #Culiacán #Sinaloa tras la supuesta detención del hijo del #ChapoGuzman pic.twitter.com/krJWV6ePrt — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) October 17, 2019

"Se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, como ya lo expliqué fue una reacción muy violenta que ponía en riesgo la vida de mucha gente", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.

En medio de la captura y posterior liberación del Guzmán, también acusado por narcotráfico en Estados Unidos, se desataron fuertes balaceras en varios puntos de Culiacán, capital del norteño estado Sinaloa, cuna de "El Chapo" y de otros poderosos narcotraficantes del famoso Cártel de Sinaloa.

Escenas transmitidas en medios y redes sociales dieron cuenta de enfrentamientos entre sicarios, efectivos militares y policiales, autos quemados para bloquear vías, ciudadanos comunes huyendo de la violencia y muchos tirados en el suelo y las vías para protegerse de los disparos, provenientes de armas de alto poder.

"Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. Es que no se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra", agregó.

López Obrador reiteró además que no cambiará su controversial política de seguridad y desestimó que su gobierno sea débil por haber tomado la decisión de liberar a Guzmán.

La liberación del hijo de El Chapo fue duramente criticada por analistas y adversarios del mandatario, quien pidió a los mexicanos creer en él porque no existe “contubernio” entre las autoridades y los criminales.

Con información de EFE y Reuters