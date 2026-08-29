Decenas de colonos israelíes atacaron la aldea palestina de Qusra, en el norte de la Cisjordania ocupada, el sábado, informaron el ejército israelí y un residente, tras casi tres semanas de tensiones en la zona.
Decenas de colonos israelíes atacaron la aldea palestina de Qusra, en el norte de la Cisjordania ocupada, el sábado, informaron el ejército israelí y un residente, tras casi tres semanas de tensiones en la zona.
A principios de agosto, un grupo de colonos comenzó a bloquear el acceso a la aldea, cerca de Nablus, y a asediar a sus habitantes, lo que provocó la condena nacional e internacional.
Las fuerzas israelíes, desplegadas en la zona, continúan operando allí.
El sábado, Yusef Abdul Karim Hasan, un habitante de Qusra, declaró a la AFP que varios lugareños estaban trabajando en una casa cuando se les acercó un pequeño grupo de colonos.
Luego, regresaron con decenas de hombres más y rodearon a los palestinos dentro de la casa antes de lanzarles piedras, según Hasan.
Imágenes grabadas el sábado por la AFP en la aldea muestran a decenas de miembros de las fuerzas israelíes desplegados.
El ejército israelí, que ocupa Cisjordania desde 1967, declaró que sus soldados y la policía fronteriza fueron enviados “tras informes de que alborotadores israelíes habían llegado a la zona y que se habían producido enfrentamientos violentos, incluyendo lanzamiento de piedras contra palestinos y otros civiles”.
“Al llegar, las fuerzas de seguridad identificaron a decenas de alborotadores que se habían atrincherado dentro de una casa palestina con residentes palestinos en su interior”, explicó en un comunicado.
Mencionó también “informaciones que dan cuenta de palestinos heridos”, sin ofrecer más detalles.
Según esta fuente, las fuerzas de seguridad desalojaron a los colonos e incautaron vehículos “sospechosos de haber sido utilizados para llegar a la zona”, que servirán como prueba en la investigación policial.
La violencia de los colonos se ha intensificado desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, con ataques y actos de acoso o intimidación que rara vez derivan en un proceso judicial.
Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional, junto a aproximadamente tres millones de palestinos.
Según un recuento de la AFP basado en datos del Ministerio de Salud palestino, soldados o colonos han matado al menos a 1.103 palestinos, combatientes y civiles, desde el 7 de octubre de 2023.
Según cifras israelíes, durante el mismo período, al menos 48 israelíes, tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.
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