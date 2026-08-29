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Colonos israelíes llegan a una vivienda palestina en construcción en la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 29 de agosto de 2026. (Jaafar ASHTIYEH / AFP)
Colonos israelíes llegan a una vivienda palestina en construcción en la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 29 de agosto de 2026. (Jaafar ASHTIYEH / AFP)
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia AFP

Decenas de colonos israelíes atacaron la aldea palestina de Qusra, en el norte de la Cisjordania ocupada, el sábado, informaron el ejército israelí y un residente, tras casi tres semanas de tensiones en la zona.

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