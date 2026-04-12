La Guardia de la Revolucionaria de Irán afirmó este domingo que las fuerzas de seguridad del país tenían bajo “control total” el estrecho de Ormuz, y advirtieron que sus enemigos quedarían atrapados en un “torbellino mortal” en caso de cualquier error de cálculo.

“Todo el tráfico [por el estrecho] está bajo el control total de las fuerzas armadas”, señaló el mando naval de la Guardia de la Revolucionaria en una publicación en X, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo naval del paso.

“El enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso”, añadió.

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