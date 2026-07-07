La agencia estatal iraní informó el martes de una serie de explosiones en la región del estrecho de Ormuz, momentos después de que funcionarios de Estados Unidos anunciaran “poderosos” ataques contra Irán.

La agencia de noticias IRIB informó de seis explosiones escuchadas en la isla iraní de Qeshm, siete explosiones fueron escuchadas en la ciudad de Sirik y otras fueron escuchadas en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

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