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Resumen

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Varios automovilistas circulan con sus vehículos junto a una valla publicitaria política que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, el 26 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Varios automovilistas circulan con sus vehículos junto a una valla publicitaria política que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, el 26 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

La agencia estatal iraní informó el martes de una serie de explosiones en la región del estrecho de Ormuz, momentos después de que funcionarios de Estados Unidos anunciaran “poderosos” ataques contra Irán.

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