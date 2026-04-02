Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque de Irán contra tanques de combustible en Muharraq, Bahréin, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Fadhel MADHAN / AFP).
Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque de Irán contra tanques de combustible en Muharraq, Bahréin, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Fadhel MADHAN / AFP).
/ FADHEL MADHAN
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este jueves que ha atacado un centro de datos de la compañía tecnológica Amazon en Bahréin, un día después del fin del plazo que dio para comenzar a bombardear empresas estadounidenses en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.