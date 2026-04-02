La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este jueves que ha atacado un centro de datos de la compañía tecnológica Amazon en Bahréin, un día después del fin del plazo que dio para comenzar a bombardear empresas estadounidenses en Oriente Medio.

“La Guardia Revolucionaria alcanzó un centro de datos de Amazon en Bharéin, lo que ha forzado a la compañía a abandonar la región”, informó la agencia Mehr.

El cuerpo militar de élite no dio más detalles del supuesto ataque, que llega después de que el martes dijese que un día más tarde comenzaría a bombardear compañías de Estados Unidos en la zona.

En la lista de 18 empresas se encuentran Microsoft, Apple y Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.

La Guardia Revolucionaria también aseguró este jueves que ha atacado siete bases estadounidenses e israelíes en la región como respuesta a los asesinatos de altos cargos iraníes.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra La República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región así como infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.