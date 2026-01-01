Irán: muere miembro de fuerzas de seguridad durante protestas

Un miembro de las fuerzas de seguridad murió este jueves en Irán, la primera víctima registrada oficialmente en el quinto día de protestas contra el encarecimiento de la vida en varias ciudades del país, anunció la prensa estatal.

“Un miembro del Basij [una milicia paramilitar] de la ciudad de Kuhdasht, de 21 años, fue asesinado esta noche por alborotadores mientras defendía el orden público”, explicó la televisión estatal, citando al vicegobernador de la provincia de Lorestán (oeste), Said Pourali.

Se trata de la primera víctima oficialmente registrada desde el inicio el domingo de las manifestaciones esporádicas, inicialmente pacíficas, que empezaron en Teherán, la capital, y se extendieron a otras ciudades y a las universidades.

La movilización empezó como una protesta de los comerciantes contra el encarecimiento de la vida y la crisis económica.

El Basij es una milicia de voluntarios islamistas, afiliada a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica.

“Durante las manifestaciones en Kuhdasht, 13 policías y miembros del Basij resultaron heridos por lanzamiento de piedras”, añadió Pourali.

Esta ciudad de 90.000 habitantes está situada a 550 kilómetros de la capital.

El fiscal general de la República Islámica, Mohammad Movahedi-Azad, dijo el miércoles que comprendía las “manifestaciones pacíficas”.

Sin embargo advirtió que “cualquier intento” de transformarlas “en un instrumento de inseguridad, de destrucción de bienes públicos o de puesta en marcha de escenarios concebidos en el extranjero será inevitablemente seguido de una respuesta (...) firme”, dijo, citado por la televisión estatal.

La moneda nacional, el rial, ha perdido en el último año más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la hiperinflación de dos dígitos debilita desde hace años el poder adquisitivo de los iraníes.