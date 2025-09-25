El gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, informó este miércoles a EFE que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras. Foto: GEC
El gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, informó este miércoles a EFE que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras. Foto: GEC
Venezuela activa cuerpos de seguridad tras serie de 10 sismos y 21 réplicas
La vicepresidenta ejecutiva de , Delcy Rodríguez, anunció este jueves que se desplegaron organismos de seguridad en todo el país después de que se registraran 10 sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas, como parte de un enjambre sísmico que afecta al occidente venezolano.

“Felizmente no se han reportado pérdidas humanas, pero el presidente Nicolás Maduro, en atención de este enjambre sísmico, ha desplegado el sistema de protección civil en todo el país”, dijo Rodríguez en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

MIRA: Temblor de magnitud 6,2 sacude el occidente de Venezuela | VIDEOS

La vicepresidenta indicó que también se han movilizado funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Han ocurrido sismos de 6,3 y 4,0 de magnitud, en total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos”, agregó Rodríguez, quien añadió que está “activa una falla tectónica en el occidente del país”.

en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas, después de varios registrados previamente, uno de ellos de magnitud 5,4 reportado horas antes por autoridades de ese país, informó el Servicio Geológico Colombiano en la red social X.

El organismo indicó que el movimiento telúrico fue de profundidad superficial con epicentro en la localidad de Mene Grande, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

Igualmente, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró este sismo de magnitud 6.0, como publicó en X, con epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el Zulia.

Temblor de magnitud 6,2 en Venezuela se siente en regiones del norte de Colombia


Más temprano, el organismo informó de un sismo de magnitud 5,4 que sacudió la misma zona del país suramericano.

Además del Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, así como en Caracas.

El gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, informó este miércoles a EFE que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras, como hospitales, iglesias y puentes, tras el sismo de magnitud 5,4.

