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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda a la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro (fuera de plano), a una reunión bilateral en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 24 de abril de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda a la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro (fuera de plano), a una reunión bilateral en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 24 de abril de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario y bonificaciones, a 240 dólares mensuales, en medio de los reclamos de gremiales que demandaban un ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con Estados Unidos.

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