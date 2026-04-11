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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Ciencia y democracia: una alianza pendiente en el Perú

“El Perú tiene la tarea de articular una verdadera triple hélice, con tres actores interconectados: la academia, las empresas y el Estado”.

    Yamilée Hurtado Roca
    Por

    Directora de la Dirección de Investigación y Estudios del Concytec

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    "Imaginemos un Perú donde el 1% del PBI se destina a investigación". Ilustración: Giovanni Tazza.
    "Imaginemos un Perú donde el 1% del PBI se destina a investigación". Ilustración: Giovanni Tazza.

    En medio de las elecciones, nos hemos dejado envolver por propuestas de todo tipo. Pero al analizarlas, caemos en cuenta de que la democracia, por sí sola, no es suficiente si no la ejercen ciudadanos informados. Esta requiere, además, de instituciones que funcionen y rindan cuentas, así como de gobiernos que sepan tomar decisiones basadas en evidencia, en aquello que funciona y no en lo que conviene políticamente. Es en ese contexto que la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) es la infraestructura invisible que puede hacer posible todo esto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.