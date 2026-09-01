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“El Niño” que puede poner a prueba la salud en el Perú

“Este nuevo gobierno tiene la oportunidad de convertir la resiliencia sanitaria en política de Estado”.

    Erika Pagani
    Por

    Gerente General de GSK Chile, Perú y Ecuador

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    Foto: Difusión.
    Foto: Difusión.

    Cuando se habla del Fenómeno El Niño (FEN), la conversación suele centrarse en lluvias, huaicos y daños a la infraestructura. Sin embargo, existe otra consecuencia menos visible: su impacto sobre el ecosistema de salud. En este contexto, el cambio de gobierno representa una oportunidad crítica para fortalecer la resiliencia sanitaria del Perú: la capacidad del sistema para anticiparse y recuperarse de emergencias sin dejar de atender las necesidades esenciales de la población.

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