Leer la publicación de El Comercio respecto al tiempo de permanencia de los presidentes ejecutivos de Essalud en los últimos diez años y constatar que la gestión a mi cargo fue la más duradera me han impulsado a reflexionar acerca de las implicancias de este hecho.

La ley de creación de Essalud contempla este límite y, aun sin expresarlo, transmite el concepto de desarrollo organizacional acompañando el despliegue de políticas del Gobierno Central en materia de salud y seguridad social, pero también le pone límites para evitar la pérdida del sentido de urgencia que debe tener la gestión de los intereses de sus afiliados. No hay aspiración más grande, ni interés más extendido que la preservación de la salud y de la capacidad financiera de la familia, de allí que los esfuerzos de las autoridades de Essalud deban estar permanentemente alineados con este deber supremo.

Sin embargo, lo que debería ser la norma, es decir, permanecer dos períodos consecutivos de dos años en el cargo, con una evaluación y ratificación de por medio, se ha convertido en la excepción.

No es fácil estar al frente de una organización de alcance nacional, con más de 60.000 trabajadores y con una inmensa brecha entre la oferta y la demanda de servicios, que crea desaliento e inconformidad en asegurados y trabajadores. Otro elemento por destacar es la calidad de la permanencia en términos de eficiencia e integridad, que es lo menos que se puede pedir a un funcionario que maneja un presupuesto cuantioso y que es responsable por la salud de 12,7 millones de asegurados. Por todo lo señalado, no hay mayor galardón para un funcionario que pasar el escrutinio del tiempo y de la justicia, y salir indemne. Un ejemplo de ello puede dar más luces sobre el particular.

En el 2014, un programa dominical emitió un reportaje titulado “Elefante blanco en Essalud”, que narraba de manera impresionante el supuesto perjuicio que el alquiler de un edificio para consultorios externos del Hospital de Emergencias Grau había ocasionado a la entidad. Como era de esperar, las imágenes impactantes y los “testimonios” convincentes llevaron a una primera investigación fiscal que concluyó con el archivamiento del caso. Lo que parecía ser el epílogo se convirtió en una pesadilla que duró nueve años para siete funcionarios de Essalud.

A lo largo de ese tiempo, ya no éramos los funcionarios experimentados, sino los acusados de un grave delito contra la administración pública y, por tanto, no teníamos opción de volver a servir al Estado, y difícilmente al sector privado.

Hoy podemos decir con la frente en alto que el equipo de gestión de Essalud 2012-2016 condujo al equipo con pericia e integridad.