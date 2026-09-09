Hogares más pequeños, nuevas formas de compra

El crecimiento del ‘hard discount’ (tiendas con surtido acotado y una propuesta centrada en precios bajos) es una de las señales más visibles de los cambios recientes en el consumo peruano. Su avance suele explicarse por un comprador más atento al precio, aunque hay otras variables que pueden ayudar a entender por qué estos formatos encuentran espacio.

Al cierre del segundo trimestre del 2026, InRetail reportó 1.602 tiendas de ‘hard discount’ en su operación de Food Retail. El formato representó, además, el 24% de los ingresos del segmento. En paralelo, Worldpanel by Numerator señaló que la penetración de los ‘discounters’ —cadenas de descuento con surtido limitado y precios competitivos— pasó del 58% al 68%. Cada hogar utilizó, además, un promedio de 9,6 canales de compra.

En esa dinámica también conviene observar cómo están conformados los hogares. Según el INEI, con base en la Enaho, en el 2024 el 15,1% de los hogares peruanos estaba integrado por una sola persona. Worldpanel ha identificado, además, diferencias en las presentaciones elegidas: los hogares de una o dos personas tienden a priorizar compras a granel y formatos pequeños, mientras que aquellos con tres o más integrantes muestran mayor preferencia por tamaños medianos.

La relación no es automática. Vivir solo no implica comprar siempre cantidades pequeñas ni acudir necesariamente a una tienda de descuento. Una misma persona puede abastecerse con una presentación grande y, días después, buscar únicamente una reposición. La ocasión de compra también modifica cuánto necesita y dónde decide adquirirlo.

Para las empresas de consumo masivo, esto abre una discusión sobre el portafolio. Un multipack puede representar ahorro, pero también exigir mayor desembolso y espacio de almacenamiento. Una presentación menor puede responder mejor a una compra puntual, aunque su precio por unidad sea mayor.

La conveniencia de cada presentación dependerá del tipo de hogar, la ocasión y el canal. Dos consumidores con edades e ingresos similares pueden tener necesidades distintas si uno vive solo y otro forma parte de una familia numerosa. El precio sigue siendo una variable relevante para el ‘hard discount’, pero incorporar la composición de los hogares al análisis puede ayudar a entender mejor cuánto compra una persona, en qué formato y para qué ocasión.