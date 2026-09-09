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Hogares más pequeños, nuevas formas de compra

“El precio sigue siendo una variable relevante para el ‘hard discount’, pero incorporar la composición de los hogares al análisis puede ayudar a entender mejor cuánto compra una persona, en qué formato y para qué ocasión”.

    Willard Manrique
    Por

    Especialista en Dirección Comercial del PAD - Escuela de Dirección y CEO del Grupo Crosland.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Diana Chávez / GEC
    Foto: Diana Chávez / GEC
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA CHAVEZ

    El crecimiento del ‘hard discount’ (tiendas con surtido acotado y una propuesta centrada en precios bajos) es una de las señales más visibles de los cambios recientes en el consumo peruano. Su avance suele explicarse por un comprador más atento al precio, aunque hay otras variables que pueden ayudar a entender por qué estos formatos encuentran espacio.

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