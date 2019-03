Más allá del ‘brexit’, por Jeremy Hunt

El poeta escocés del siglo XVIII, Robert Burns, fue quizás el orador más talentoso de su época. Cada ministro de Relaciones Exteriores debería reflexionar sobre una de sus líneas: “¡Oh, algún Poder nos daría el regalo / para vernos a nosotros mismos como otros nos ven!”.

Cuando me imagino cómo otros ven a Gran Bretaña en este momento, yo sospecho que los viejos amigos quedan perplejos. El conflicto y el estruendo por el que está pasando el ‘brexit’ no es un espectáculo atractivo. Así que, por favor, deje a un lado el comentario cargado de condena y acepte mi garantía: Nosotros los británicos no abandonaremos a nuestros vecinos ni nos retiraremos del mundo.

Es cierto, nuestro Parlamento puede ser exasperante. Pero en una democracia ese también es su trabajo. La madre de los parlamentos es orgullosa, ferozmente independiente y soberana. Si el gobierno británico debe luchar por cada voto en algo tan crucial como el lugar de nuestro país en Europa, es como debe ser. Si a veces perdemos, eso también es democracia.

En algunos países, disputas de este tipo podrían derramarse violentamente en las calles. En Gran Bretaña, nuestro debate nacional sobre el ‘brexit’ ha estado contenido dentro de nuestras instituciones democráticas. Hemos demostrado resistencia en el más difícil de los exámenes: mantener la democracia parlamentaria y destituir a un primer ministro respetado incluso cuando el país luchaba por su vida en la Segunda Guerra Mundial. Habiendo sobrevivido a semejante prueba, las instituciones británicas también superarán esta.

La posición internacional de Gran Bretaña se ha mantenido sin cambios. El Reino Unido es un pequeño archipiélago, con menos del 1% de la población mundial. Junto con Estados Unidos, hemos hecho más para moldear el mundo en el que vivimos que cualquier otro país y permanecer en el top 5 global de las ligas más importantes.

Tenemos la quinta economía más grande, el centro financiero número 1 en nuestro hemisferio y el segundo presupuesto militar más considerable en la OTAN.

Suministramos confiablemente a tres de las 10 mejores universidades del mundo según encuestas y, a menudo, nos clasifican dentro o cerca del top para “poder blando”. Seguimos clasificándonos como los mejores para la facilidad de negocios.

No olvide que Gran Bretaña también posee un elemento disuasivo nuclear, fuerzas armadas desplegables a nivel mundial y dos nuevos portaaviones. Nos gusta creer que somos el aliado más capaz que tiene Estados Unidos. Hemos estado con EE.UU. en Afganistán desde el principio en el 2001; nuestros militares y mujeres lo han ayudado a desarmar el Estado Islámico en el Medio Oriente.

Y hacemos más por la seguridad europea que cualquiera de nuestros vecinos. En este momento, los soldados británicos son el mayor contingente del despliegue de la OTAN en Polonia y los estados bálticos.

Puede parecer extraño que estemos protegiendo a estos miembros de la Unión Europea en medio de las negociaciones de ‘brexit’. En verdad, es completamente lógico. Gran Bretaña está abandonando las estructuras de la UE, a la que nos unimos en 1973, cuando la organización pasa de la cooperación económica a la unión política. Pero nuestro compromiso incondicional con la seguridad de nuestro continente es anterior a nuestra membresía en la UE y no vacilará después de que nos vayamos.

De hecho, una de las pocas cosas que unen a los políticos británicos de todos los partidos y nuestros homólogos europeos es que planeamos trabajar mano a mano en la política exterior y de seguridad después del ‘brexit’.

Entonces, una vez que haya ocurrido, no hay duda de que Gran Bretaña conservará todas las capacidades de una potencia global. Puede que EE.UU. sea la superpotencia, pero nuestra red mundial de alianzas y amistades coloca a Gran Bretaña entre los pocos países con un alcance verdaderamente global.

A medida que el país avanza hacia nuestro destino global, sigo una tradición notable. Nuestro primer ministro de asuntos exteriores, Charles James Fox, abolió el comercio de esclavos. Otro, George Canning, reformó Sudamérica al ayudar a sus países a lograr la independencia.

Fuera de mi oficina se encuentra el busto de Ernest Bevin, quien fue arquitecto de la OTAN hace exactamente 70 años. Bevin también se aseguró de que Gran Bretaña se mantuviera al margen del organismo supranacional que existió antes de la UE. No vio ninguna contradicción entre esas dos posiciones, y tenía razón.



Gran Bretaña ha estado dando forma al mundo durante siglos y estamos aquí para quedarnos.

Nota del editor: Una versión de este artículo fue publicado en “The Washington Post” el viernes 29 de marzo del 2019.

