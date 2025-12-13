(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Los postes siguen cayéndose
Ayer, un poste de las Empresas Eléctricas Asociadas se vino a tierra y cayó sobre la tienda que en la esquina de la Buena Muerte tienen los señores Pinasco. El poste estaba ubicado en la Plazuela de Trinitaria y, al venirse a tierra, derrumbó un árbol de esa plazuela y puso en peligro la vida de transeúntes y personas que compraban en el establecimiento comercial ya citado. Por fortuna no fue más que un susto. Pero lo grave es que hay otros postes en esa misma sección de la ciudad que amenazan con venirse a tierra y quién sabe si entonces puedan ocurrir desgracias personales.

