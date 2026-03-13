El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Adam Smith y el monopolio

“El monopolio, estrictamente hablando, no era el mayor problema para Adam Smith. El mayor problema era ese sistema de privilegios llamado mercantilismo”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "No menos de cien páginas de 'La Riqueza de las Naciones' están dedicadas al monopolio del comercio internacional de las colonias europeas". Ilustración: creada con IA
    "No menos de cien páginas de 'La Riqueza de las Naciones' están dedicadas al monopolio del comercio internacional de las colonias europeas". Ilustración: creada con IA

    En aquel tiempo dijo Adam Smith a sus discípulos: “La gente que está en un mismo negocio rara vez se junta, así sea por entretenimiento o diversión, sin que su conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios”. Uno pensaría que el tío Adam sería un enemigo de los monopolios, que lo era, y un partidario de la política antimonopolio, pero no. La política antimonopolio, tal como ahora la entendemos, apenas le interesa. Tiene solamente dos comentarios al respecto. Primero, que prohibir tales reuniones, aun si dicha prohibición pudiera ejecutarse, sería incompatible con la libertad y la justicia. Segundo, que, si bien no se las puede prohibir, no hay que hacer nada por facilitarlas. Obligar a los negocios a inscribirse en un registro público –¿a formalizarse?– es, lamentablemente, una manera de ayudarlos a saber con quién deberían reunirse, si quisieran.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.