Algoritmos sin pollos muertos

Por primera vez en su vida, Pedro Castillo se dirigió al país con un lenguaje fluido e ideas articuladas. Esta vez sí parecía un maestro, uno de los que se dedican a dictar clases en las aulas, no que las paraliza por meses. No había historias confusas sobre pollos muertos y niños vivos. Aunque su mensaje transmitía las ideas trasnochadas de siempre, esta vez su voz tenía una retórica inusual en él. El único problema es que no era Castillo el que hablaba: era un mensaje generado con inteligencia artificial que replicaba la voz del expresidente y que fue difundido en sus redes sociales.

A falta de inteligencia natural, los seguidores, abogados, aduladores o quien fuera que haya concebido la idea, tuvieron que recurrir a la artificial. El pasado 28 de julio, mientras Dina Boluarte pronunciaba un soporífero discurso de cuatro horas ante un Congreso semivacío, en la cuenta de X de su antecesor se difundía el mensaje a la nación paralelo. El Castillo generado por un algoritmo, con la anuencia del Castillo real, insistió en que su destitución fue ilegal, que es un presidente secuestrado y en las demás barrabasadas y frases de victimización a las que nos tiene acostumbrado.

Pese a los cuestionamientos que genera un personaje de la catadura antidemocrática del golpista, lo cierto es que aún conserva simpatías en un importante sector electoral. Su capacidad de endoso, que innegablemente tiene, es apetecida por diversos partidos de izquierda radical que rondan como moscas la Dinoes en busca de su respaldo. Así lo entendió su exministro Roberto Sánchez, quien astutamente decidió zafar de un bulto que nada aporta como es Antauro Humala y tender puentes con el detenido.

La condena contra Pedro Castillo por el golpe de Estado o una inhabilitación del Congreso podrían llegar en cualquier momento de la campaña electoral. Eso no impedirá que su figura, virtual o real, sea un activo clave en los comicios. Con algoritmos o sin ellos.