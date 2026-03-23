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Ay, Atencio

“Atencio utiliza una lógica fascinante: primero elige la conclusión que quiere creer y luego tortura los datos hasta que confiesen lo que él necesita”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Ronald Atencio, candidato de Venceremos.
    Ronald Atencio, candidato de Venceremos.

    Hay discursos que, en su afán de sonar indignados, terminan revelando más sobre los prejuicios de quien habla que sobre el país que describe. El reciente paso de Ronald Atencio por el foro de la Sociedad Nacional de Industrias es una joya en este sentido. Escucharlo es como entrar en una dimensión paralela donde el Perú es un terreno abandonado y la Constitución, aparentemente, es un panfleto que solo permite vender caramelos en las esquinas.

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