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Bobby Sánchez

“Existe un electorado herido que siente que el ‘establishment’ lo ha ignorado y que sigue buscando un candidato que lo represente”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    "El crecimiento de Jorge Nieto parece inevitablemente chocar con el de Alfonso López Chau. Sin embargo, no debería subestimarse el de Roberto Sánchez". Foto: Difusión
    "El crecimiento de Jorge Nieto parece inevitablemente chocar con el de Alfonso López Chau. Sin embargo, no debería subestimarse el de Roberto Sánchez". Foto: Difusión

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.