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Cómo ampliar nuestra forma de ver el mundo

“No se trata de elegir entre ordenar o comprender, sino de dejar de asumir que una sola forma de ordenar cubre todo lo que hay que entender”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Dos teóricos que plantearon sistemas diametralmente opuestos para entender la naturaleza nacieron en 1707. Carlos Linneo propuso ordenarla en categorías claras mientras que Georges-Louis Leclerc de Buffon prefirió verla como un tejido de relaciones en movimiento. La primera ganó. No solo en biología, sino también en cómo organizamos el conocimiento y, hoy, en cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.