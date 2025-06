Quedan tres semanas para el cierre de legislatura, ya que la presidencia del Congreso tiene planeado extender las sesiones hasta el 20 de junio. En consecuencia, se prevén sesiones largas de aprobación de proyectos de ley al por mayor. Como un mercado persa, los textos se aprobarán sin mayores filtros y con pocas objeciones, ya que la mayoría apunta al mismo objetivo: mostrar en sus redes sociales el número de leyes de su autoría aprobadas en este último año.

Si bien la mayoría de las normas serán inocuas por su carácter declarativo, es importante prestar atención a los contrabandos que, en ocasiones, pasan desapercibidos entre tanto proyecto de relleno. Un ejemplo fue la iniciativa que planteaba una cuota obligatoria de pauta para el gobierno en medios de comunicación.

Entre los temas con mayor proyección para llegar al pleno en estos días se encuentra la propuesta para un octavo retiro de los fondos de las AFP. No contentos con liberar –una vez más– los fondos de la CTS, el Parlamento ahora tiene en la mira al Sistema Privado de Pensiones. Con el objetivo de guardar apariencias, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López (Acción Popular), ha citado a los titulares del MEF, la SBS y la Asociación de AFP, quienes repetirán –por octava vez– los impactos negativos para los afiliados.

A estas alturas, y con todos los argumentos y cifras recabadas en los siete retiros habilitados hasta la fecha, lo responsable por la Comisión de Economía sería pasar la página y no dictaminar las más de 15 iniciativas presentadas hasta la fecha. Solo tomando en cuenta el orden cronológico de los proyectos recibidos por la comisión, la iniciativa de las AFP no debería ser una prioridad. Por su impacto negativo y el antecedente de la liberación de la CTS, tampoco amerita ser tratado como un tema de urgencia.

A esto se suma que Ilich López se ha pronunciado en contra de la propuesta desde que asumió como presidente de la Comisión de Economía. Sin embargo, sus ánimos parecen haber cambiado ahora que se acerca la elección de la nueva Mesa Directiva en julio, donde su bancada Acción Popular aspira a integrar la fórmula que tomará el control del Parlamento en el último año del actual período. Teniendo en cuenta que López es uno de los voceados a representar a su bancada en la fórmula, no sería extraño pensar que terminará sucumbiendo a las presiones de sus colegas de otras bancadas para forzar el debate del octavo retiro a cambio de su respaldo para la próxima Mesa Directiva.

Cuando se debatió la liberación de la CTS, López no votó a favor de la iniciativa, ratificando su postura en contra. Sin embargo, cuando se firmó la autógrafa, no tuvo problemas en salir en la foto. Esta vez parece tener más incentivos, y no solo están en juego algunas fotos, sino también algunos votos.