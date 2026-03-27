Cruzando los dedos

Luego de una confusa primera ronda de debates presidenciales, la próxima semana la esperanza es que los 34 candidatos se concentren en aclarar sus propuestas en materia económica durante el bloque dedicado al empleo, desarrollo y emprendimiento.

Aunque el tiempo ha probado ser insuficiente, los candidatos que lideran las encuestas deberían hacer un esfuerzo en la segunda ronda para disipar algunas de las dudas que dejan la revisión de sus planes de gobierno.

En el caso de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori se compromete en su plan a “restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, corrigiendo los desbalances acumulados en los últimos años”. Fujimori deberá explicar cómo prevé defender desde el Ejecutivo algo que han destruido desde el Parlamento, pues Fuerza Popular ha apoyado iniciativas irresponsables como los nuevos beneficios laborales para los trabajadores CAS y el regreso a la cédula viva en las pensiones militares y policiales que demandarán recursos por S/7.000 millones al año.

Similar pecado original carga el partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, que no hace mención a un manejo responsable de las finanzas públicas en su plan –seguramente por el incremento de la deuda en la Municipalidad de Lima–, pero sí enfatiza que promoverán la inversión privada. Sin embargo, el plan no ilustra cómo lo logrará si en la comuna el candidato se dedicó a atentar contra la estabilidad jurídica, uno de los principales requisitos para que un país genere confianza en los inversionistas.

El plan de Ahora Nación, de Alfonso López Chau, también promete reducir el déficit fiscal, asegurar la credibilidad de la política macroeconómica y respetar la autonomía del Banco Central de Reserva. No obstante, las propuestas de López Chau para utilizar las reservas internacionales netas como fuente de financiamiento y su apoyo a una nueva Constitución van abiertamente en contra de esos objetivos.

Quien no entra en contradicciones sobre esos propósitos es Roberto Sánchez, quien está buscando convertirse, casi literalmente, en el Pedro Castillo de este período electoral. El plan de gobierno de Juntos por el Perú propone modificar los artículos de la Constitución que protegen el modelo económico con el objetivo de promover la actividad empresarial del Estado y modificar los contratos, algo que sería nefasto para el país.

Igual, tras revisar la mayoría de planes de gobierno, permítanme cruzar los dedos para que otros candidatos con propuestas más razonables y menos antecedentes negativos puedan atraer la atención de los votantes que simplemente buscan a alguien que promueva que el país se desarrolle y que permita que su calidad de vida mejore.