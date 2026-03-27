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Cruzando los dedos

“Tras revisar la mayoría de planes de gobierno, permítanme cruzar los dedos para que otros candidatos con propuestas más razonables y menos antecedentes negativos puedan atraer la atención”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    "Los candidatos que lideran las encuestas deberían hacer un esfuerzo en la segunda ronda para disipar algunas de las dudas". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Los candidatos que lideran las encuestas deberían hacer un esfuerzo en la segunda ronda para disipar algunas de las dudas". (Ilustración: Giovanni Tazza)

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