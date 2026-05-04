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Cuando el barco se hunde

“Lo cierto es que, a estas alturas, los grandes líderes empresariales ya deberían haber definido una verdadera estrategia de gestión de riesgos para los próximos años”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Entre abril y junio del 2021, el Perú vivió, según el Banco Central de Reserva (BCR), la mayor fuga de capitales en medio siglo: el equivalente al 7,4% del PBI nacional (US$17.161 millones) salió del país en apenas tres meses. Esta masiva transferencia de dinero al exterior fue la reacción inmediata de los grandes grupos empresariales y de los sectores más acaudalados frente al pase de Pedro Castillo Terrones a la segunda vuelta electoral.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.