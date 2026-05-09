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BTS, política y diplomacia

“Acá no se trata de un simple aprovechamiento, sino de marketing y diplomacia”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (3-d), reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (3-d), reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
    / Sáshenka Gutiérrez

    El miércoles, y pocas horas después de que se anunciara su presencia, el Zócalo de la Ciudad de México recibió a más de 50 mil personas que se congregaron para ver por pocos minutos a los integrantes de BTS, el grupo surcoreano más famoso del mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum los recibió en el Palacio Nacional, conversó con ellos durante varios minutos e incluso los comprometió a regresar a México el próximo año.

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