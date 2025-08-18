Dato no mata relato

Como explica Harari (Nexus, 2024), el relato no es una realidad objetiva ni subjetiva. Es un tercer tipo de realidad, intersubjetiva, que solo existe en la medida que varias personas lo creamos y nos lo contemos unas a otras.

El relato de un líder político puede terminar siendo considerado como verdadero en las mentes de millones de personas. Aun cuando estas no conozcan al líder, y el relato no sea verdadero. Si muchas mentes lo creen y lo repiten, la realidad intersubjetiva simplemente existirá.

Esto es lo que ha ocurrido con el relato de que las grandes empresas no pagan impuestos, y que usan los juicios para dilatar el pago de sus “deudas” tributarias. El relato lo inició Humala en la campaña del 2011, y en la década siguiente fue seguido por diversos políticos como Jaime Delgado, Yonhy Lescano, Verónika Mendoza, Martín Vizcarra, Marianella Ledesma, Cecilia García, Vladimir Cerrón, Sigrid Bazán, Pedro Castillo, Pedro Francke, Guido Bellido y Mirtha Vásquez.

El resultado ha sido que millones de peruanos han terminado creyendo en el relato, aunque en varios casos –que hemos tenido ocasión de analizar– la supuesta deuda de grandes empresas nunca debió haber sido acotada por la Sunat, porque resultaba inexistente o porque la interpretación de la Sunat resultaba arbitraria.

Actualmente, cerca del 87% de las supuestas “deudas” de grandes empresas está judicializado o en litigio (Apoyo Consultoría, 2025). Litigar es costoso, y para hacerlo tienes que garantizar la deuda. Si casi 9 de cada 10 deudas están en litigio, con lo engorroso y caro que esto resulta, es difícil comprar el relato de que las empresas grandes no pagan impuestos y que usan juicios arbitrariamente para dilatar el pago de sus deudas.

Pero el relato lamentablemente ya está instalado en las mentes de millones de personas. Los políticos lo lograron, y con ello quedaron presionados los encargados de administrar justicia.

Tomemos el ejemplo de la “fehaciencia”. Los cinco casos documentados por la plataforma Saca Tu Cuenta revelan el mismo patrón. Hubo compras reales, pagadas a través del sistema financiero a proveedores formales. Los bienes se recibieron, se vendieron y se tributó el Impuesto a la Renta. Aun así, la Sunat desconoció la deducción de las compras, porque faltaron “medios probatorios adicionales”. No se afirma que la operación no existió; se sanciona no presentar papeles extras que satisfagan la exigencia del fiscalizador.

Ese cambio desde la prueba suficiente hacia la prueba “suficiente” erosiona principios elementales: reserva de ley, predictibilidad, razonabilidad e irretroactividad. De hecho, distintas empresas señalan cambios de criterio aplicados hacia atrás en el tiempo. Si hoy se reinterpreta qué documento “vale” para sustentar una compra hecha hace años, el mensaje para la inversión es devastador.

A nivel macro, se enfría la inversión privada, se desalienta la formalización y se castiga el crecimiento. A nivel micro, se inmovilizan recursos en juicios, se multiplican provisiones contables y se deteriora la relación de cooperación con los contribuyentes.

Defenderse en tribunales no es “pelear por pelear”; es exigir reglas claras y evitar que la recaudación se convierta en coartada para el abuso. No es abrir la puerta a la elusión, sino cerrar la puerta a la arbitrariedad.

A nivel tributario lo que se ha logrado es claro: dato no mata relato. Y en ese contexto, la arbitrariedad tiene terreno fértil para prosperar.