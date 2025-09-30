Cada mes, diarios y noticieros publican el Índice de Precios al Consumidor, que es la cifra de cuánto subieron los precios; es decir, la inflación en ese período. Tal vez por considerarla rutinaria, muchos no somos conscientes de su importancia. Sin embargo, la inflación influye directamente en el bolsillo, los ahorros, el empleo y la calidad de vida de los peruanos.

Cuando se desboca, se convierte en el peor castigo para los pobres porque encarece los alimentos, reduce el poder de compra y destruye las oportunidades de progreso.

En las últimas décadas, el control de la inflación ha sido resultado del manejo profesional e independiente del Banco Central de Reserva (BCR), gracias al cual el Perú registra el período más prolongado de inflación de un solo dígito en América Latina y ha consolidado al sol como una de las monedas más sólidas de la región.

Esa autonomía ha generado un entorno de predictibilidad que favorece la planificación de inversiones, el acceso al crédito y el ahorro a largo plazo, pues las decisiones del BCR no dependen de las presiones políticas de turno, sino exclusivamente de su mandato constitucional, que es preservar la estabilidad monetaria. Esto significa que no puede desviarse hacia intereses populistas ni financiar déficits fiscales para mantener a empresas estatales ineficientes.

Defender la autonomía del BCR –ahora y en el futuro– es una exigencia porque la tentación populista de gastar dinero fácil siempre está latente.

De cara al próximo proceso electoral, exijamos a los candidatos que definan con claridad su postura sobre el manejo de la política monetaria y el control de la inflación, comprometiéndose a mantener la autonomía del BCR.

A los electores nos corresponde no votar por quienes ofrezcan bonos o subsidios indiscriminados, buscando popularidad a costa de hundirnos en una espiral inflacionaria.

En este contexto, hablar de estabilidad económica, disciplina inflacionaria, solidez monetaria y autonomía del BCR es evocar la figura del doctor Julio Velarde al frente de esta institución. Su ejemplo es el del funcionario que no busca reflectores, sino del que cumple su deber sin doblegarse ante las injerencias del poder.

En reconocimiento a su legado, el doctor Velarde recibirá la medalla de la Gran Cruz de la CCL, la máxima distinción que otorga nuestra institución a quienes, con esfuerzo y patriotismo, han brindado un aporte extraordinario al país.