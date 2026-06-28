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Defensa de Claudia

“No hablamos de una idea política. Nos referimos a la libertad que hace posible la expresión de todas las opiniones y todas las ideas”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La Procuraduría General del Estado ha instruido a la Policía Nacional a presentar una denuncia penal por delito contra el orden público. Entre las imputadas figura Claudia Cisneros, periodista y activista.

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