Derechos, justicia, acción

“En el Perú, la justicia de paz es uno de los pilares de ese acceso con un enfoque intercultural y territorial. Hoy existen alrededor de seis mil jueces y juezas de paz en el país”.

    Alissar Chaker
    Por

    Representante Residente de PNUD

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Yanaoca, provincia de Canas, Cusco, 1973. A 150 años de existencia de la justicia de paz en el Perú, Bernardina Rado de Zamalloa, 51 años, asumía el rol de jueza de paz y se convertía en la primera mujer de la que se tiene registro en ejercer esta función en el país. Su liderazgo abrió un camino que, más de cinco décadas después, seguimos recorriendo. La historia de Bernardina es un buen recordatorio para celebrar este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y particularmente el valor agregado cuando una mujer rompe las cadenas históricas de exclusión y participa: la justicia se ha vuelto más accesible, más humana y más cercana a las personas.

