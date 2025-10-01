La educación superior es uno de los ámbitos donde se decide el futuro de un país. En ella convergen las aspiraciones de los jóvenes, la responsabilidad de las instituciones y las expectativas de una ciudadanía que demanda innovación, equidad y calidad. Hablar de universidad es hablar de desarrollo nacional. Por eso, el lanzamiento de la primera Conferencia Nacional de Educación Superior (Cones 2025), organizada por la Universidad de Lima para el 23 y 24 de octubre, busca abrir un espacio plural y riguroso para deliberar sobre los desafíos que no podemos seguir postergando.

Entre ellos, la inteligencia artificial (IA) ocupa un lugar central. La adopción acelerada de estas herramientas por parte del profesorado convive con la ausencia de lineamientos claros en numerosas instituciones. Aquí caben perspectivas complementarias. El equilibrio responsable será materia de debate informado.

Otro eje ineludible es la calidad educativa y la acreditación. La existencia de universidades licenciadas en el país contribuye a recuperar confianza, pero ¿cómo pasar del cumplimiento normativo a una cultura de mejora continua que impacte efectivamente en los aprendizajes, en la empleabilidad y en la pertinencia social? En Cones 2025, contrastaremos modelos de aseguramiento de la calidad, resultados y experiencias institucionales que muestren rutas diversas, desde aproximaciones centradas en evidencias de desempeño hasta esquemas que privilegian la innovación pedagógica.

La internacionalización también demanda atención estratégica. La movilidad estudiantil peruana sigue siendo limitada frente a las tendencias globales. ¿Cómo diseñar instrumentos de apoyo que permitan que más estudiantes y docentes vivan experiencias internacionales sin excluir a quienes aún enfrentan barreras económicas o culturales?

En investigación e innovación, la brecha de inversión nacional respecto de estándares de la OCDE restringe nuestra capacidad de generar conocimiento propio. Para algunos, la prioridad es fortalecer ecosistemas de I+D vinculados a sectores productivos; para otros, urge consolidar capacidades de investigación básica y redes académicas. Ambos enfoques no son excluyentes: una agenda equilibrada supone políticas de financiamiento estables, alianzas universidad-empresa-Estado y métricas que reconozcan la diversidad disciplinar y territorial.

Por último, la sostenibilidad atraviesa todas estas conversaciones. No basta con egresar profesionales técnicamente competentes: el país necesita liderazgos con consciencia ambiental, compromiso cívico y sentido ético.

¿Qué propone Cones 2025? Combinar pluralidad de voces con evidencia y resultados. Buscamos tres entregables: 1. Recomendaciones de política para fortalecer el sistema universitario peruano en los próximos cinco años. 2. Compromisos institucionales medibles en calidad, internacionalización, investigación e IA responsable. 3. Una agenda de cooperación que articule redes nacionales e internacionales.

Como Universidad de Lima, asumimos el deber de convocar, escuchar y articular, con apertura y rigor. No hay soluciones únicas; hay rutas posibles que deben evaluarse por su impacto real en los estudiantes y en la sociedad. El país no puede esperar. Cones 2025 invita a pensar y a actuar: a construir, desde la universidad, el futuro que el Perú merece.

Los esperamos para deliberar con altura, datos y visión de largo plazo. Solo transformando nuestras universidades podremos transformar también nuestro destino como nación.