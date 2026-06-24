El archivo de la justicia

El archivo definitivo del Caso ‘Cocteles’ por el Poder Judicial marca el cierre de uno de los procesos judiciales y políticos más largos, mediáticos y controvertidos de la historia reciente del Perú. Más allá de la evidente politización del proceso, existe una pregunta que como sociedad nos deberíamos plantear: ¿quién repara el daño causado, cuando una investigación que dura años termina sin una condena?

La justicia tiene la obligación de investigar cuando existen indicios razonables de un delito. Pero también tiene el deber de proteger los derechos fundamentales de los investigados. Cuando un proceso se prolonga durante casi una década, con prisiones preventivas, restricciones, afectaciones patrimoniales, exposición mediática permanente de los comprendidos y una condena social anticipada, el costo humano puede ser inmenso. La reputación, el honor y la tranquilidad no son bienes menores. Son parte esencial de la dignidad de una persona. Una acusación pública puede destruir carreras, afectar familias, alejar amistades y cerrar oportunidades que jamás volverán. Incluso cuando el proceso concluye favorablemente para el investigado, el tiempo perdido y el desgaste sufrido no pueden recuperarse plenamente.

Por ello, el debate de este tema no debería centrarse únicamente en si el caso fue archivado finalmente o en quién obtuvo una victoria política de ese suplicio. La verdadera reflexión debería ser entender si nuestro sistema de justicia está siendo capaz de investigar con eficacia, respetando al mismo tiempo el debido proceso, los plazos razonables y la presunción de inocencia. Cuando la investigación se convierte en una trampa de sanción premeditada, la frontera entre justicia y castigo anticipado empieza a torcerse.

La compensación económica, cuando corresponde, puede aliviar parte del perjuicio material. Sin embargo, no existe indemnización alguna que pueda devolver años de incertidumbre, de angustia familiar o de desgaste emocional. Tampoco hay reparación suficiente para borrar completamente el estigma que deja una acusación pública injusta, repetida durante años.

El Caso Cocteles deja una lección que trasciende a sus protagonistas. En un país como el nuestro, nadie debe estar por encima de la ley. Pero tampoco nadie debería ser castigado por adelantado. La justicia debe ser firme, pero también oportuna, equilibrada y respetuosa de los derechos de todos.

Finalmente, así como nadie debe estar por encima de la ley, tampoco quienes administran “justicia” deberían estar exentos de responsabilidad. Cuando una investigación se prolonga innecesaria e injustamente en el tiempo o se desvía de su finalidad jurídica por motivaciones claramente políticas, corresponde exigir una rendición de cuentas a quienes con sus acciones causaron daños personales y sociales que finalmente nunca serán resueltos.