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El archivo de la justicia

“En un país como el nuestro, nadie debe estar por encima de la ley. Pero tampoco nadie debería ser castigado por adelantado”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hoy inician las diligencias de acreditación de las partes previo a la instalación de la sala y el inicio del juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular y más de 40 acusados, señalados por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos en el caso 'Cócteles'. (Fotos: Alessandro Currarino/GEC)
    Hoy inician las diligencias de acreditación de las partes previo a la instalación de la sala y el inicio del juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular y más de 40 acusados, señalados por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos en el caso 'Cócteles'. (Fotos: Alessandro Currarino/GEC)

    El archivo definitivo del Caso ‘Cocteles’ por el Poder Judicial marca el cierre de uno de los procesos judiciales y políticos más largos, mediáticos y controvertidos de la historia reciente del Perú. Más allá de la evidente politización del proceso, existe una pregunta que como sociedad nos deberíamos plantear: ¿quién repara el daño causado, cuando una investigación que dura años termina sin una condena?

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