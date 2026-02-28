El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El consenso es posible

“El objetivo se logró y los consensos están listos para ser presentados como una contribución al debate electoral”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Especialmente en época electoral, puede generarse la sensación de que las posiciones en debate están tan alejadas que cualquier consenso político es inviable. La misma campaña nos machaca esas discrepancias, por efecto de la competencia entre candidatos por captar nuestro voto. Esto puede llevarnos a pensar que, pasadas las elecciones, va a ser imposible que entre oficialismo y oposición se pongan de acuerdo, incluso en aquellos temas en los que la ciudadanía clama soluciones. ¿Debemos entonces asumir que las agendas de los actores políticos son irreconciliables y tirar la toalla, o existe alguna manera de facilitar que se acerquen en sus posiciones?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.