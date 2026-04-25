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El costo de pensar menos

“Lo que queda claro es que la inteligencia, como las otras capacidades, se debilita cuando se delega”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Es evidente que la tecnología nos hace la vida más fácil y, sobre todo, amplía nuestras capacidades. El automóvil nos permite recorrer grandes distancias en poco tiempo y el avión nos otorgó la posibilidad de volar, una habilidad antes reservada a las aves y a los personajes de ficción. Una de las herramientas más completas hoy es el teléfono móvil. Gracias a él podemos guardar nuestros contactos o usar GPS, que nos guía por diferentes rutas mientras nos previene de embotellamientos de tráfico. ¿Quién no quiere una herramienta así en una ciudad como Lima?

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