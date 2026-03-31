Por Redacción EC

A nivel corporal, el ser humano tiende a manifestar diversas emociones partiendo desde una comprensión solamente lograda mediante la inteligencia. En relación a ello precisamente, hoy llaman la atención los resultados dados a conocer entorno a la actividad cerebral y los niveles de coeficiente intelectual evidenciado en más de 100 niños y adolescentes que formaron parte de estudio realizado sobre tierras neerlandesas. La información revela particulares conexiones que a través de la función del cerebro humano, y mediante registros electroencefalográficos, revisten de importancia tratando de entender cómo es que algunos menores de edad resultarían más capaces para desarrollar ciertas actividades, según las distintas redes neuronales.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.