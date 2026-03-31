A nivel corporal, el ser humano tiende a manifestar diversas emociones partiendo desde una comprensión solamente lograda mediante la inteligencia. En relación a ello precisamente, hoy llaman la atención los resultados dados a conocer entorno a la actividad cerebral y los niveles de coeficiente intelectual evidenciado en más de 100 niños y adolescentes que formaron parte de estudio realizado sobre tierras neerlandesas. La información revela particulares conexiones que a través de la función del cerebro humano, y mediante registros electroencefalográficos, revisten de importancia tratando de entender cómo es que algunos menores de edad resultarían más capaces para desarrollar ciertas actividades, según las distintas redes neuronales.

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN REVELA UNA RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD CEREBRAL Y LOS NIVELES DE COEFICIENTE INTELECTUAL EN MENORES DE EDAD

Trasciende el tiempo, y la mente continúa siendo objeto de análisis por parte de diversos especialistas, revelándose ahora información relacionada con la inteligencia de los niños y adolescentes cuyas edades oscilan entre los 6 y 19 años.

Con respecto a esto último, hoy resulta importante destacar que tras estudio de investigación basado en registros electroencefalográficos, y llevado a cabo de manera conjunta por expertos del Radboudumc, Amsterdam UMC (Hilgo Bruining), y Vrije Universiteit Amsterdam (Klaus Linkenkaer-Hansen), los resultados evidencian el descubrimiento de “una clara conexión entre el equilibrio cerebral y un mayor nivel de inteligencia” de aquellos menores de edad participantes mediante “una breve prueba de coeficiente intelectual”.

“Vocabulario, semejanzas, diseño con bloques y razonamiento” conformaron las partes evaluadas a través de examen previo a la medición de actividad cerebral a cargo de especialistas que sacaron conclusiones entorno al uso de gorros con sensores capaces de captar las señales eléctricas del cerebro.

Los resultados dados a conocer mediante “The Journal of Neuroscience”, establecen que “el equilibrio cerebral se asocia con un coeficiente intelectual más alto”, y según las distintas redes neuronales, dicha relación puede terminar variando.

EL PAÍS DE AMÉRICA LATINA CON LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS INTELIGENTES

Basado en factores vinculados al desarrollo cognitivo de las personas a nivel mundial, hoy recordamos los datos compartidos por artículo de investigación donde Richard Lynn y Tatu Vanhanen como autores, dan a conocer listado de países con mayor CI e incluyen a varios pertenecientes a América Latina.

De esta forma Uruguay termina llamando la atención desde casi mediados de 2023, gracias a esos 96 puntos que termina resultando el promedio más alto entre naciones latinoamericanas teniendo como influencia a la calidad educativa, nutrición, acceso a tecnologías, entre otros importantes aspectos asociados a la inteligencia.

Con respecto al artículo de investigación realizado por Richard Lynn y Tatu Vanhanen, también resulta importante destacar el CI y registro ciudadano de mejores indicadores de desarrollo cognitivo entorno a Argentina con sus 93 unidades, y Chile sumando 90, mientras a nivel global Singapur, Corea del Sur y Japón figuran liderando ranking.

LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA COMO CAPACIDAD MENTAL ANALIZADA POR EXPERTOS

Resulta importante porque nos permite razonar, planificar y resolver problemas.

Resulta importante porque nos permite pensar de forma abstracta y comprender ideas complejas.

Resulta importante porque nos permite aprender diversas cosas con rapidez y en base a experiencias.

Resulta importante porque nos permite construir estructuras de pensamiento que la memoria almacena.

Resulta importante porque nos permite lidiar con el mundo exterior e interior.

Resulta importante porque nos permite adaptarnos con éxito a situaciones complejas.