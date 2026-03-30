Por Redacción EC

Hoy diversos aspectos son analizados por parte de especialistas, siendo en este caso puntual quienes desde la psicología evalúan comportamientos y rasgos propios de personas que llevan a cabo acciones, escogencias o movimientos muy particulares. Al respecto, ahora te contamos lo que se revela entorno a la elección del color de ropa mediante el cual hombres y mujeres terminarían evidenciando menor grado de inteligencia, creatividad, razonamiento, entre otra actitudes vinculadas a la personalidad o naturaleza de uno mismo.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.