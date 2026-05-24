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El Estado que nadie quiere arreglar

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan a la segunda vuelta con propuestas que evitan el problema más grave del Perú: un Estado capturado por la política y vaciado de talento.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Hay una pregunta que ninguno de los dos candidatos que disputarán la presidencia del Perú este 7 de junio puede responder con honestidad: ¿qué van a hacer, concretamente, para que el Estado funcione?

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