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El gobierno se desencadena

“En realidad, la presidenta ya había cambiado el tono desde que entendió que el Congreso entregaría poco y empezó a emitir mensajes de mayor firmeza y acción”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    La aprobación de la ley de facultades delegadas abre una nueva etapa. En el Congreso nace por fin un centro político conformado no por la bancada de Buen Gobierno, como debió ser por la relativa afinidad programática con Fuerza Popular, sino por Obras, cuyos dirigentes Ricardo Belmont y Daniel Barragán definieron claramente que “no son obstrucción sino solución”. Ese centro, si se consolida, será muy importante porque le dará cierta gobernabilidad al Ejecutivo, que hasta hace poco enfrentaba una oposición obstruccionista de izquierda en Diputados, que hubiera impedido la aprobación de reformas de segunda generación necesarias para transformar el Estado y simplificar la formalidad, reformas para las cuales esa cámara se negó a dar facultades.

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