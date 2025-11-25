El Perú y Suiza unidos

La COP vuelve a América Latina después de 11 años cuando los Estados miembros del acuerdo se reunieron en Lima en el 2014. La cumbre presenta una oportunidad para reafirmar los compromisos para responder al calentamiento global. Para Suiza, la meta está clara: neutralidad de carbono para el 2050, reducción del 65% de emisiones para el 2035 respecto a los niveles de 1990 y una fuerte inversión en innovación tecnológica y energías limpias.

Pero Suiza no actúa contra el cambio climático solamente con acciones en su territorio. Su compromiso con el Acuerdo de París (AP)se extiende más allá de sus fronteras. Suiza prevé destinar más de 400 millones de francos suizos anuales para apoyar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en el sur global. El Perú es un aliado estratégico para Suiza en este sector. Desde Lima, se gestionan importantes proyectos ambientales para toda la región. Integrado en la Embajada de Suiza, el Hub Regional Temático de nuestra cooperación internacional apoya, por ejemplo, iniciativas en los temas de resiliencia de la agricultura andina al cambio climático, eficiencia energética en la construcción y el fortalecimiento de los servicios meteorológicos. Hemos unido nuestros esfuerzos con la cancillería peruana para sensibilizar al público sobre la vulnerabilidad de nuestros glaciares, fuentes esenciales de agua, en exposiciones en Lima y Arequipa.

Además, para alcanzar sus objetivos nacionales, Suiza busca proyectos de mitigación de emisiones en el extranjero. El Perú y Suiza han sido pioneros en establecer el primer acuerdo bilateral a escala mundial bajo el Artículo 6 del AP, que permite reducir emisiones mediante mecanismos de mercado. Gracias a esto, hemos podido desarrollar un portafolio de proyectos climáticos, que incluyen cocinas mejoradas en zonas rurales, la promoción de la electromovilidad y energías renovables.

Mas allá del AP, el Perú y Suiza son aliados también en el marco del Convenio de Minamata para proteger la salud y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Además, forman parte de una coalición de países comprometidos a contribuir al desarrollo de un instrumento internacional jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos. Todas estas acciones muestran que el Perú es un socio estratégico de Suiza contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente. Como alertó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, tras su reciente reunión en Lima, la temperatura global sobrepasará el umbral del AP si no se aceleran las reducciones de emisiones. Es hora de actuar, conjuntamente y con determinación.