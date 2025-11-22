En el Semáforo de este sábado 22 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Naciones Unidas impulsa un programa destinado al liderazgo en el Perú. Segundo, la delegación peruana de BMX campeona en el último campeonato. Finalmente, un explosivo alarma en San Juan de Lurigancho.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢NACIONES UNIDAS IMPULSA EL LIDERAZGO EN EL PERÚ

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsa en el Perú un programa destinado a fortalecer el liderazgo juvenil en colegios y universidades públicas y privadas. Esto en un escenario marcado por cambios tecnológicos acelerados, crisis ambientales y tensiones sociales. En su programa Modelos ONU (MUN), subraya la importancia de promover espacios donde los jóvenes desarrollen habilidades de diálogo, negociación, cooperación y liderazgo.

🟢CAMPEONES DE BMX

El reciente Campeonato Sudamericano de BMX contó con una participación destacada por parte de la representación peruana, pues dos deportistas nacionales consiguieron llegar al podio en la competición. Williams Pérez, tres veces campeón nacional de BMX flatland, logró la medalla de oro de esa disciplina en el certamen realizado en la ciudad colombiana de Armenia. Otro rider peruano, Arnol Montañez, también le dio una alegría al país al lograr la presea de plata en la categoría ‘freestyle’. ¡Felicidades!

🔴EXPLOSIVO ALARMA EN SJL

En pleno estado de emergencia, extorsionadores detonaron un artefacto explosivo en una vivienda y producto de la onda expansiva dañaron otras tres más y vehículos estacionados en San Juan de Lurigancho. Los encargados de cuidar el predio indicaron a “Buenos días, Perú” que, al parecer, el objetivo habría sido otro, pues la casa permanece casi desocupada. Precisaron que solo una persona duerme allí algunas noches, pero en el momento del atentado se encontraba cuidando a sus padres.