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El próximo quinquenio (2)

“Si bien Fuerza Popular luce como el partido más estructurado del país, y con el liderazgo más firme, tampoco está exento de problemas”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Hace unas semanas, antes de la segunda vuelta, especulé brevemente en estas páginas sobre cómo podría lucir el próximo quinquenio. Ahora, con la proclamación de la presidenta electa, cabe ampliar el comentario.

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