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El trabajador que el Perú necesita y que nadie formó

“Este 1 de mayo sería un buen momento para recordar que honrar al trabajador no es solo garantizar derechos en el empleo que ya tiene”.

    Silvana De los Heros
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    "En el Perú, la flexibilidad ha resultado también más eficaz para generar empleo que la rigidez" (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "En el Perú, la flexibilidad ha resultado también más eficaz para generar empleo que la rigidez" (Ilustración: Giovanni Tazza)

    ¿Cuántos años llevamos hablando de la necesidad de abordar la empleabilidad de manera articulada y, aun así, quienes entramos en esa conversación urgente seguimos dejándola para mañana? Hablamos mucho en nuestros sectores; sin embargo, actuamos poco, aunque nunca falten discursos, pronunciamientos ni titulares cada primero de mayo celebrando al trabajador peruano como si fuera un ritual de calendario más que una hoja de ruta concreta —y, especialmente, medible—.

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