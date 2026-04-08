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Encuestas y otras verdades

“Las encuestas cumplen un rol específico: documentar tendencias. No funcionan como predicción definitiva”.

    Enzo Elguera
    Por

    CEO de Imasolu

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    "Más allá de los datos, el voto sigue siendo un acto individual donde la ciudadanía define el rumbo del país". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Más allá de los datos, el voto sigue siendo un acto individual donde la ciudadanía define el rumbo del país". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Muchos opinólogos empiezan a aparecer en los medios de comunicación, en el contexto de las elecciones presidenciales 2026, opinando sobre cómo debería hacerse una campaña electoral o cómo deberían medirse las encuestas, pese a no haber participado en procesos de investigación o estrategia electoral. En medio del ruido —marcado por posturas ideológicas y críticas— se pierde objetividad y se diluye el análisis sobre los hechos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.